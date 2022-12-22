شكرا لقرائتكم إنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وقَّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ،اليوم الخميس، مع شركة “MEDLOG” الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارية من قبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة “MEDLOG” السعودية هشام الأنصاري.

تنمية مستدامة

ويأتي ذلك تماشياً مع دور “موانئ” المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجستية إلى 30 منطقة تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01 بحلول عام 2030؛ اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

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300 ألف حاوية سنويًا

وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع على عدة مراحل وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنويًا، على تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.

ميزة تنافسية

وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يُعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية.

يذكر أن “موانئ” وقعت خلال عامي 2021 و2022م اتفاقيات استثنائية مع شركائها الإستراتيجيين المحليين والعالميين لإنشاء 6 مناطق لوجستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى.