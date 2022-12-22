شكرا لقرائتكم وصول أول دفعة من العمالة المنزلية التايلاندية إلى المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلت أولى دفعات العاملات المنزليات القادمات من تايلاند إلى الرياض، اليوم الخميس، وذلك بعد توقيع اتفاقية توظيف العمالة المنزلية بين وزارة الموارد البشرية ووزارة العمل التايلاندية.

من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لشركة (اعتناء) للموارد البشرية، منذر النهاري، في مداخلة مع ” قناة الإخبارية” إن تدفق العاملات التايلانديات للسوق السعودي مستمر، بعد أن تم تأهيلهن بالمهارات التي تحتاجها العائلة بالمملكة.

تنويع المصادر

وأوضح النهاري، أن شركة (اعتناء) حرصت على توفير العمالة المنزلية من بلدان عديدة لتنويع مصادر الاستقدام، بشكل يوفر خدمات العمالة المنزلية بجودة وتكاليف معقولة بالنسبة للمستفيد.

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية مكنت قطاع استقدام العمالة المنزلية بالمملكة، عبر توقيعها اتفاقيات استقدام العمالة المنزلية مع عدد كبير من الدول المرسلة للعمالة، وهو ما شكل سوقًا مفتوحًا تتنافس فيه الدول في إرسال عمالتها للمملكة، وأتاح لقطاع الاستقدام السعودي الحصول على أفضل جودة وسعر.