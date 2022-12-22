شكرا لقرائتكم الداخلية: احذروا التجاوب مع منتحلي صفة غير صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت وزارة الداخلية، المواطنين من التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتهم السرية.

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “احذر التجاوب مع من ينتحل صفة غير صحيحة للحصول على بياناتك السرية”.

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الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

ودعت الداخلية إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال مراجعة أقرب مركز شرطة، أو من خلال تطبيق كلنا آمن، أو بالاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة.

إعلانات مشبوهة

وفي وقت سابق، حذر الأمن العام من التعامل مع المواقع المشبوهة، مشيرًا إلى أنها تدعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال البيانات الخاصة بالمواطنين.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات، التي تستغل البيانات.