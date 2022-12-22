شكرا لقرائتكم إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. نقل مواطن ومواطنة من إندونيسيا للمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت سفارة المملكة لدى جمهورية إندونيسيا، اليوم الخميس، عن وصول طائرة إخلاء طبي لنقل مواطن ومواطنة للعلاج في المملكة، وذلك بناء على توجيهات من القيادة الرشيدة.

حالات حرجة

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن طائرة الإخلاء الطبي وصلت إلى إندونيسيا؛ لنقل مواطن ومواطنة من منطقتين مختلفتين، إلى المملكة لتلقي العلاج.

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وأضافت السفارة، أن المواطنين تعرضا لحالات صحية حرجة استدعت نقلهما الى المملكة .