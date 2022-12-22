شكرا لقرائتكم مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت جمعية “مساعي” النسائية الخيرية، اليوم الخميس، في حفل برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي، احتفاءً بالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الملك خالد والبنك الأهلي السعودي الممتدة منذ عام 2020، والتي تمثل نموذجًا في تعزيز الشراكات من أجل التنمية المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

فعاليات الحفل

وافِتُتح الحفل الذي جاء تحت رعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية، بالسلام الملكي ومن ثم كلمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود، وأيضًا كلمة نائب أول الرئيس، رئيس المسؤولية المجتمعية للبنك الأهلي بسمة عبدالعزيز الجوهري، ثم اختتم بعرض مرئي بعنوان “قصص النجاح”.

قد يهمّك أيضاً مبابي بعد خسارة مونديال 2022: سنعود البنك العربي الوطني يوزع أرباحاً بقيمة 900 مليون ريال

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية الى التنموية.