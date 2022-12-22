شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الحالة الممطرة حتى مساء الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إنه من النادر أن تشمل الحالة الممطرة الثامنة معظم المناطق بالمملكة، متوقعًا أن استمرار الحالة الممطرة من مساء اليوم الخميس وحتى مساءء الجمعة.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الشخصي على ىموقع “تويتر” ،اليوم الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة قد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك وحائل والجوف والقصيم والشمالية والباحة وعسير وجازان الرياض خاصة شماله وغربه والعاصمة الرياض وشمال الشرقية وغرب نجران.

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وتوقع الحصيني أن تشهد مناطق مكة والمدينة والقصيم والجوف وشمال الشرقية قوة الحالة الممطرة.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .