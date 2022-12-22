شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ميسي من مفاوضات الهلال السعودي.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بعض التقارير الصحفية التي تؤكد على أن هناك مفاوضات من جانب إدارة نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

وكشف الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن موقف ميسي من المفاوضات التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة من جانب إدارة نادي الهلال السعودي.

وأكد كونور، عن رفض ميسي، العرض المقدم إليه من المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي؛ في إشارة إلى نادي الهلال.

وأشار كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى عدم رغبة ميسي، في اللعب بالسعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا.

وكشف الإعلامي الرياضي، عن ترحيب الأسطورة الأرجنتينية، بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ حيث يجري مفاوضات متقدمة؛ للتوقيع حتى يونيو 2024.