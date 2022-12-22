شكرا لقرائتكم 79 مختصًا لمراقبة الأجواء الجوية بالمملكة على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشار المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إلى وجود 79 متنبئًا جويًا ومختصًا يعملون على مراقبة الأجواء الجوية بالمملكة من غرفة العمليات على مدار الساعة.

ونشر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورة لمراقبة الأوضاع الجوية مع استمرار هطول الأمطار والتقلبات الجوية ببعض مدن المملكة

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من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتتوقع الأرصاد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .