شكرا لقرائتكم خبر عن أولى قرارات النصر السعودي بعد موافقة رونالدو على الانضمام لصفوفه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الأخيرة، حول موافقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالانتقال إلى صفوف فريق النصر السعودي بالمريكاتو الشتوي القادم.

قرارات النصر تجاه رونالدو

واتخد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، بعض القرارات الجديدة بعد الحصول على موافقة كريستيانو رونالدو، وذلك وفقًا لشبكة "كورة النصر".

وجاءت قرارات آل معمر تجاه رونالدو، كالآتي:-

- حجز طائرة خاصة لرونالدو وعائلته؛ للسفر إلى الرياض، في الأيام القادمة.

- حجز موعد في مستشفى "رعاية"؛ لإجراء الفحص الطبي، قبل التوقيع.

والجدير بالذكر أن رونالدو، بدأ مسيرته الكروية مع العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة، قبل التنقل بين أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.