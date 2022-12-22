شكرا لقرائتكم عليان الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انضم إلى أسرة “متابعات الخليج 365” الكاتب عليان بن عبدالله الرشيد مستشارًا للتحرير للشؤون الأمنية والاستراتيجية ضمن خطوات صحيفة “متابعات الخليج 365” ومركز الدراسات لتنويع مواضيعها واهتماماتها.

وقد عمل الكاتب عليان الرشيد 30 عامًا في المجال الأمني حتى وصل إلى رتبة عميد، وتخصص أيضاً في إدارة الأزمات، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة وشهادات تفوق متعددة في دورات متخصصة خارج المملكة حول الإدارة الاستراتيجية وعلم الجريمة.