الأمطار والكشتات ترفعان المركبات العالقة إلى الضعف - #عاجل

مع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول، والقيام بالرحلات البرية الشتوية، سجل الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري أرقاما قياسية في عدد البلاغات للمركبات والسيارات العالقة في الصحارى والرمال والوحول والأودية، بنسبة تجاوزت الـ 100% من الشهر الماضي، وفقا لما أكده مسؤول بفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، إذ سجل الأسبوع الأول 1490 بلاغا، بينما سجلت أيام نهاية الأسبوع 1012 بلاغا، فيما وصل أكبر عدد للبلاغات في يوم واحد فقط نحو 382 بلاغا تلقتها عمليات الفريق بمعظم مناطق المملكة.

وأرجع المصدر زيادة حوادث احتجاز في الأودية والرمال إلى هواية العديد من الشباب في مزاولة التطعيس في رمال الصحارى دون الالتزام بالإرشادات وتعليمات السلامة، فضلا عن التهاون في تجاوز السيول وأماكن الوحول والرمال، مما يجعلهم عرضة للخطر.

عدد البلاغات خلال أسبوعين

2199 بلاغا

أكبر عدد بلاغات خلال أسبوع

1490 بلاغا

أكبر عدد بلاغات نهاية الأسبوع

1012 بلاغا

أكبر عدد بلاغات خلال يوم واحد

382 بلاغا

معدل البلاغات في اليوم الواحد

158 بلاغا

10 أفراد عثر عليهم أحياء

8 مفقودين جار البحث عنهم

مفقودون بالمناطق

• الرياض

5 عثر على 4 منهم

• الحدود الشمالية

مفقودان عثر عليهما

• وادي الدواسر

مفقود عثر عليه

• المنطقة الشرقية

مفقود عثر عليه

• جدة

مفقود جار البحث عنه