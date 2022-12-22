الأمطار والكشتات ترفعان المركبات العالقة إلى الضعف - #عاجل

وأرجع المصدر زيادة حوادث احتجاز في الأودية والرمال إلى هواية العديد من الشباب في مزاولة التطعيس في رمال الصحارى دون الالتزام بالإرشادات وتعليمات السلامة، فضلا عن التهاون في تجاوز السيول وأماكن الوحول والرمال، مما يجعلهم عرضة للخطر.
عدد البلاغات خلال أسبوعين
2199 بلاغا
أكبر عدد بلاغات خلال أسبوع
1490 بلاغا
أكبر عدد بلاغات نهاية الأسبوع
1012 بلاغا
أكبر عدد بلاغات خلال يوم واحد
382 بلاغا
معدل البلاغات في اليوم الواحد
158 بلاغا
10 أفراد عثر عليهم أحياء
8 مفقودين جار البحث عنهم
مفقودون بالمناطق
• الرياض
5 عثر على 4 منهم
• الحدود الشمالية
مفقودان عثر عليهما
• وادي الدواسر
مفقود عثر عليه
• المنطقة الشرقية
مفقود عثر عليه
• جدة
مفقود جار البحث عنه
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