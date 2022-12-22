5 % نفوق بمزارع الدواجن - #عاجل

بلغت نسبة النفوق في مزارع الدواجن العام الماضي %5، وارتفعت نسبة تغطية المزارع لخدمات الوقاية ومكافحة الافات الزراعية إلى 54% مقارنة بعام 2020 التي بلغت 45%.

ارتفاع الأسمدة

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه ارتفاع إدخال الأسمدة العضوية ضمن برنامج الزراعة المحمية المائية 45% العام الماضي، وخفض متبقيات المبيدات على المنتجات 4%، وارتفاع نسبة تغطية خدمات الإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية 52%، مشيرة إلى أن ذلك ضمن أهداف سلامة الغذاء وتطوير الزراعة العضوية، والسيطرة على الافات الزراعية والأمراض الحيوانية.

رفع الكفاءة

ارتفع حجم إنتاج الاستزراع المائي السمكي العام الماضي إلى 100 ألف طن، وبلغ حجم إنتاج الخضروات في البيوت المحمية 613 ألف طن والتي ارتفعت بـ95%، وبلغ إنتاج الممارسات الزراعية الجيدة تربية الدواجن 500 مليون بيضة، وإنتاج 308 مليون بيضة.

مزارع ووقاية

%5 النفوق في الدواجن

54 % ارتفاع تغطية المزارع للوقاية والمكافحة

%45 ارتفاع الأسمدة العضوية

%4 خفض متبقيات المبيدات

100 ألف طن إنتاج الاستزراع المائي السمكي

613 ألف طن إنتاج الخضروات في المحمية

%52 نسبة تغطية الإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية