اخبار السعوديه

إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ تنومة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بمحافظة تنومة.

إنقاذ شخص

وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر: أنقذ مدني تنومة شخصًا سقط من منحدر جبلي، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

كما نشر صورة توثق الحادث.

إخماد حريق

يذكر أن المدني نجح- قبل قليل- في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.

ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا