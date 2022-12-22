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شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بـ تنومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - نجحت فرق الدفاع المدني الميدانية في إنقاذ شخص سقط في منحدر جبلي بمحافظة تنومة.
إنقاذ شخص
وقال المدني في تغريدة على موقع تويتر: أنقذ مدني تنومة شخصًا سقط من منحدر جبلي، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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كما نشر صورة توثق الحادث.
إخماد حريق
يذكر أن المدني نجح- قبل قليل- في إخماد حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمدينة جدة، دون إصابات.
ووثق المدني لقطات لجهود رجاله على موقع تويتر، حيث أظهرت الصور عملية الإطفاء وإنقاذ المواطنين.