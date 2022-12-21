شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة وصول رونالدو إلى السعودية للتوقيع مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، حقيقة وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إلى السعودية من أجل إتمام تعاقده مع النصر خلال الفترة المقبلة.

ونشرت تقارير صحفية، بعض صور صاروخ ماديرا مشيرة إلى وصول اللاعب إلى المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إعلان توقيعه مع العالمي بشكل رسمي.

وأفادت تقارير صحفية سعودية حسب مصادر لها داخل النصر السعودي، والتي أكدت، أن الصور المنتشرة للبرتغالي رونالدو قديمة، وتعود لمشاركه اللاعب مع ناديه السابق يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي الذي أقيم في الرياض.

وأضافت: "كريستيانو رونالدو لم يرد على عرض النصر حتى الآن، ولم يتم التوصل لاتفاق كما يتردد وننتظر رده النهائي حول قبول العرض".

يذكر أن فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، قال عبر تويتر "أكد النصر لممثلي رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.