شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يحصل على دفعة قوية قبل مواجهة الشباب بكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة الشباب، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن أسهم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق، ارتفعت للمشاركة مع فريقه اتحاد جدة في مباراته الهامة غدا الخميس في قمة الدور ثمن النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يستضيف العميد بقيادة سانتو، نظيره الشباب غدٍ الخميس على ملعبه في ختام مباريات دور الستة عشر من كأس الملك.

وتابعت: "حمد الله وصل عصر اليوم إلى جدة، ومن المنتظر أن يشارك في تدريب فريقه الأخير في المساء، فيما سيكون قرار مشاركته في يد البرتغالي نونو سانتو المدير الفني".

وتأخر التحاق حمد الله بفريقه الاتحاد، نظرا لبقائه في بلاده لحضور استقبال ملك المغرب محمد السادس، لعناصر المنتخب المغربي بعد مشاركتهم التاريخية بمونديال قطر 2022، واحتلال المركز الرابع لأول مرة في التاريخ.

ويعتبر الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة، أن حمدالله جاهز للمشاركة، خاصة أنه لا يعاني من أي إرهاق بدني، بعد أن غاب عن منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا يوم السبت الماضي، كما أنه شارك لمدة دقائق فقط أمام فرنسا، في نصف نهائي كأس العالم.