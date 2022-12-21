شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزيو رومانو يكشف مفاجأة حول مفاوضات النصر مع كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن النصر السعودي أحيا المفاوضات مجددًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، لإتمام التعاقد.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ التعاقد مع رونالدو قبل انطلاق بطولة كأس العالم الأخيرة، بعد هجومه في حوار صحفي على النادي والجهاز الفني.

وكانت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أكدت في وقت سابق عن توصل العالمي، لاتفاق مع صاروخ ماديرا للتعاقد معه مقابل 200 مليون يورو.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل تويتر "أكد النصر السعودي لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة".

وأضاف خبير سوق الانتقالات: "عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو 2025، لا يزال ساريا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة".

واختتم الإيطالي رومانو: "سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية".