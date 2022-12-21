شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يكشف سر اكتساح الاتفاق بكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن فوز فريقه الكاسح أمام فريق الاتفاق، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبلغ الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، ربع نهائي كأس خادم الحرمين، بعد فوزه برباعية نظيفة على الاتفاق اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأكد البيروفي أندريه كاريلو نجم الهلال السعودي، أن فريقه حقق المهم في مباراة الاتفاق، بالفوز والصعود إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين.

وقال كاريلو في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية "كنا نبحث عن ضبط الإيقاع في بداية المباراة أمام الاتفاق".

وتابع "لكن بعد الهدف الأول، تحكمنا في المباراة بشكل أكبر، وحسمنا الأمور من الشوط الأول، وكنا في أفضل حال ونجحنا في الحصول على ما أردنا".

وأضاف كاريلو "الشيء المهم الذي تحقق اليوم هو الفوز ضد الاتفاق، والتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس خادم الحرمين".

واختتم أندريه كاريلو "التفكير والتركيز والتحضير يبدأ من الآن لمباراتنا القادمة ضد النصر، وهو خصم مباشر بالنسبة لنا في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين".