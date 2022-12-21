شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازالت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، تواصل العمل خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لتدعيم صفوف الفريق بصفقة القرن.

النصر السعودي يصر على التعاقد مع رونالدو

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات العالمي، عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات النصر السعودي مع رونالدو.

وكتب رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "أكد النصر السعودي لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة".

وأضاف رومانو "عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو 2025، لا يزال ساريا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة".

واختتم خبير الانتقالات "سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية".

والجدير بالذكر أن إدارة نادي مانشستر يونايتد قد فسخت التعاقد مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.