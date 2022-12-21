شكرا لقرائتكم نظام الضريبة السعودي يبهر الأمريكيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المتخصص بالقانون الضريبي محمد الغانمي، عن انبهار الأمريكيين من نظام الضريبة السعودي.

نظام الضريبة

وقال الغانمي في لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إنه شارك في ندوة عن التهرب الضريبي في أمريكا، حيث إن صديقه يعمل مستشارًا في وزارة الخزانة الأمريكية، موضحًا أنه شرح نظام الضريبة في المملكة، ووجد أن الحاضرين منبهرون من النظام السعودي.

نوه الغانمي بأن المبالغ النقدية يصعب كشف المتلاعبين من خلالها خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة.