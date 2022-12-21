شكرا لقرائتكم خطوات حجز موعد لترخيص سلاح عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الأمن العام عن خطوات حجز موعد لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر.

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وجاءت الخطوات كالتالي:

– الدخول إلى أبشر أفراد.

– اختيار مواعيد.

– اختيار الأسلحة والمتفجرات.

– الانتقال إلى خدمة المواعيد.

– اختيار حجز موعد جديد.

– اختيار الخدمة والمنطقة.

– اختيار الفرع.

– تحديد موعد الحجز.

– أخيرًا يتم تأكيد حجز الموعد.

عقوبة حيازة سلاح دون ترخيص

كانت النيابة العامة قد أكدت، في وقت سابق، أن حيازة الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن.

ولفتت النيابة العامة، إلى أن حيازة السلاح بدون ترخيص عقوبته السجن مدة تصل إلى 18 شهرًا، مشيرةً إلى أن هذه العقوبة منصوص عليها في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.