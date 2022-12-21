تعليق للدراسة وتكثيف الاستعدادات للأمطار بمكة المكرمة

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة تستمر حتى الجمعة المقبل، قررت إدارة التعليم بمحافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية الخميس بمدارس جدة ورابغ وخليص، كما علقت جامعة الملك عبدالعزيز، الدراسة الحضورية في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، بينما علقت جامعة جدة الدراسة الحضورية بجميع مقرات وفروع الجامعة، فيما سيكون الدوام عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات، وكذلك علقت الدراسة بمدارس مكة وجامعة أم القرى.

أجواء آمنة

ورفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ استعدادًا للأمطار المتوقع هطولها، حيث شكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضتعها في جاهزية تامة لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية، وذلك حرصًا على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتهيئة الأجواء الآمنة لهم، وتفادي أي مخلفات أو تجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية، من خلال متابعة التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وكافة الجهات الرسمية المعنية.

تأهيل الشبكات

وكانت الأمانة شكلت لجنة تنفيذية للإشراف على خطة الطوارئ، ممثلة بوكالة الخدمات ووكالة التشغيل والصيانة وإدارة النظافة وإدارة تشغيل وصيانة الطرق والإنارة وإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول وإدارة الجسور والأنفاق وعدد من الإدارات المعنية، وسخرت جميع الإمكانيات المتاحة، لتقديم أفضل الخدمات البلدية من خلال تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع كفاءتها، وخصصت 10552 كادرًا بشريًا بين موظف ومشرف ومراقب ومهندس وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، مدعومين بـ2556 من الآليات والمعدات والشيولات، لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات.

رؤية أفقية

وهطلت، الأربعاء، أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة، في حين كانت السماء غائمة جزئيًا تخللتها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية امتدت إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

شبكة تصريف الأمطار بمكة المكرمة

- تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات

- يبلغ طولها 540 كيلو مترا

- عبارات صندوقية مغلقة

- قنوات تصريف وقنوات جبلية وسدود

- نفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية

- أعمال صيانة ونظافة دورية ووقائية