40 دقيقة لكشف أمراض النحل

تهتم عيادة النحل المتنقلة في منطقة عسير بفحص الأمراض، وهي خدمة مجانية مقدمة لكل نحالي المنطقة، وهي عبارة عن مختبر متنقل، وتركز على اختبار مرض (النوزيما) وهو مرض بكتيري يصيب النحل بالإسهال ويؤدي إلى صعوبة الطيران وانتفاخ البطن وتلوث مدخل الخلية والجدران بمخلفات النحل القاتمة اللون، وزحف النحل؛ وبالتالي يؤدي ذلك إلى موت النحل وتلف الخلايا.

ويقول اختصاصي أمراض نحل العسل العوض عبدالقادر العوض، إنهم يستقبلون العينات من النحالين ويقومون بالكشف عليها وخلال 40 دقيقة تظهر النتيجة. (أبها: محمد آل عمر)