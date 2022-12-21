44 مصنعا بأساليب البناء الحديث

افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، أمس، مؤتمر تقنية البناء 2022، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين في الرياض يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

وأكد البدير خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أنه يوجد حاليًا 44 مصنعًا بأساليب البناء الحديث موزعة في مختلف مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويًا، حيث تم دعمها من خلال مبادرة البناء الحديث وتقنياته التي تبنتها الوزارة، بهدف نقل الجهد من موقع الإنشاءات إلى المصنع لتهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب الشباب والشابات السعوديين، كما تم تمويل 22 مصنعًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 27 ألف وحدة سنويًا للدخول في قطاع التشييد والبناء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف في إستراتيجيتها الجديدة إنشاء من 80 إلى 90 مصنعًا خلال السنوات الخمس المقبلة في تقنيات البناء، والتي ستوفر أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في كل سلسلة الإمداد من التصميم إلى التركيب مرورًا بالتصنيع، لتصبح المملكة العربية السعودية رائدة في مجال البناء الحديث عالميًا.