لقاء تعريفي لوقاء

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أيمن بن محمد السيد، تسخير كافة الإمكانات وتقديم الدعم، للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال اللقاء التعريفي لمنسوبيّ المركز، بحضور مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة المدينة المنورة، المهندس أحمد الرحيلي.

وأوضح المهندس السيد، أهمية التكاتف ومضاعفة الجهود، لتحقيق مستهدفات المركز، وضمان استمرار خدمة المستفيدين.

من جهته، أشار المهندس أحمد الرحيلي، إلى أن رؤية المركز تتمثل في التميز وحماية النبات والحيوان من الآفات والأمراض، للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي، عن طريق رسالة واضحة، وهي تنظيم وتنفيذ ومتابعة أعمال الوقاية والمكافحة، من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية بكفاءة واستباقية.

وأبان المهندس الرحيلي، أن لدى المركز خطة، تحوي عددا من المبادرات والمشاريع، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وفق أفضل المعايير الموضوعة.