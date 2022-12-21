إطلاق حملة وش تعطيك

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات، لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات، وتعزيز المسؤولية الذاتية.
وتستهدف الحملة فئة الشباب بلغتهم، وتعكس ضرورة التفكر في المآلات، وتحثهم على التساؤل وإعمال العقل قبل الوقوع في التعاطي، من خلال المواد الإعلامية التي تبرز أثر الأوهام، التي قد تدفع الشباب نحو التعاطي، مشددة على أهمية الثقة في النفس، وقوة العزيمة كسبب للوقاية من الأوهام المؤدية لتعاطي المخدرات، والتساؤل حول جدوى التعاطي احترازًا ووقاية للشباب، من الانحدار إلى تعاطي المخدرات.
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