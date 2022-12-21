3 مخالفات آلية على الحافلات ترصدها النقل

إعلان لاحق
وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، ستشمل «تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، أو استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد»، مؤكدةً أنها ستعلن لاحقًا عند إضافة أي أنشطة أو مخالفات سيتم رصدها آليًا.
تنظيم وتهيئة
أكدت الهيئة العامة للنقل، أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة. ويعد الرصد الآلي من أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبنية على أحدث التقنيات لتطوير منظومة النقل العام، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في جميع المدن والمناطق.
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