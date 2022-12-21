الخدمات الطبية بمهرجان المؤسس

تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في الرمحية - الصياهد - شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023.

وتشمل المشاركة تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية، وعرضاً حياً حول الإسعافات الأولية، يتضمن التعامل الصحيح مع المصابين، والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى عرض مواد توعوية مرئية، ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلاً عن وجود الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ، وقياس للعلامات الحيوية.

وتأتي مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في هذا المحفل، ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.