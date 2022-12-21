وتسبب المقطع في صدمة كبيرة في الشارع السعودي خلال اليومين الماضيين الأمر الذي دفع البعض إلى إرسال دعوات بإيقاف نشر مثل المقاطع المؤلمة.
وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من نشره على منصة "تويتر".
وكانت مصادر قد أكدت لـ"دوت الخليج" في وقت سابق أن هناك 4 أشخاص يقفون وراء هذه الجريمة التي وقعت نتيجة لخلافات شخصية بينهم وبين المجني عليه، إذ وضعوه في سيارته ومن ثم أشعلوا النيران وهو داخلها، فيما ظهر والد المجني عليه في مقطع مصور وهو يطالب بالقصاص من الجناة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقطع قتل شاب حرقا داخل سيارته يثير حالة من الحزن في الشارع السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.