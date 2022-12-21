مقطع قتل شاب حرقا داخل سيارته يثير حالة من الحزن في الشارع السعودي

أثار مقطع قتل أحد الأشخاص في مدينة جدة هذا الأسبوع من قبل أصحابه الذين يقال إنهم غدروا به، حالة من الحزن في الشارع السعودي، حيث ظهر المجني عليه في المقطع المؤلم وهو يصرخ في أحد شوارع حي الأمير فواز بمحافظة جدة "أنا أيش سويت" وهو ينادي باسم أحد الأشخاص الذين غدروا به.

وتسبب المقطع في صدمة كبيرة في الشارع السعودي خلال اليومين الماضيين الأمر الذي دفع البعض إلى إرسال دعوات بإيقاف نشر مثل المقاطع المؤلمة.

وحصد الفيديو أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور 24 ساعة من نشره على منصة "تويتر".

وكانت مصادر قد أكدت لـ"دوت الخليج" في وقت سابق أن هناك 4 أشخاص يقفون وراء هذه الجريمة التي وقعت نتيجة لخلافات شخصية بينهم وبين المجني عليه، إذ وضعوه في سيارته ومن ثم أشعلوا النيران وهو داخلها، فيما ظهر والد المجني عليه في مقطع مصور وهو يطالب بالقصاص من الجناة.