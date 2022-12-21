شكرا لقرائتكم الشاورما أكثر الأغذية المسببة للتسمم في السعودية والكارثة خلف الكواليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذر المتخصص في سلامة وجودة الغذاء فهد السعيد من تناول الشاورما، مشيرًا إلى أنها أكثر الأغذية المسببة للتسمم في السعودية، وفقًا للإحصائيات.

تحضير الشاورما

وقال فهد السعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد الذي يذاع على قناة الإخبارية: إن خطورة الشاورما تكمن في مكوناتها، وبعض اللحوم تذوّب في دورات المياه.

وأكمل المتخصص في سلامة وجودة الغذاء، أن الكارثة تكمن فيما يدور خلف الكواليس، فقد تم العثور في بعض المطاعم على مبيدات حشرية بجوار اللحوم، كما أن بعض أيادي العمالة مجرّحة.