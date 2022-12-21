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لقطات لـ أول أندية بي- فت B_FIT في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أرماح عن افتتاح أول أندية بي- فت الرجالي في الرياض، وذلك بحي الياسمين، وتبلغ مساحته الإجمالية 3800 متر مربع، يشمل جميع المرافق الحديثة في عالم واللياقة البدنية.

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نادي ذكي

وأوضح الرئيس التنفيذي، فهد الحقباني، أن النادي يعتبر ناديًا ذكيًّا؛ بحيث تم توظيف التكنولوجيا في المبنى والمعدات لتحسين جودة تجربة المشتركين، ويحتوي على تجهيزات رياضية عالية المواصفات من أفضل مصنّعي الأجهزة الرياضية على مستوى العالم والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية.

وأفاد بأن عدد الأندية الحالية من العلامة التجارية بي- فت هو 6 أندية في الرياض و3 في جدة، وسيتم التوسع لـ30 ناديًا في المدن الرئيسية قريبًا، ويشمل ذلك العلامة التجارية للأندية الفخمة أوبتمو “OPTIMO”.

  • # أول أندية بي - فت الرجالي في الرياض
  • # أول أندية بي فت
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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