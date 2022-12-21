شكرا لقرائتكم لقطات لـ أول أندية بي- فت B_FIT في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت أرماح الرياضية عن افتتاح أول أندية بي- فت الرجالي في الرياض، وذلك بحي الياسمين، وتبلغ مساحته الإجمالية 3800 متر مربع، يشمل جميع المرافق الحديثة في عالم الرياضة واللياقة البدنية.

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نادي ذكي

وأوضح الرئيس التنفيذي، فهد الحقباني، أن النادي يعتبر ناديًا ذكيًّا؛ بحيث تم توظيف التكنولوجيا في المبنى والمعدات لتحسين جودة تجربة المشتركين، ويحتوي على تجهيزات رياضية عالية المواصفات من أفضل مصنّعي الأجهزة الرياضية على مستوى العالم والرائدة في مجال المنتجات والخدمات والتقنيات الرقمية الخاصة باللياقة البدنية.

وأفاد بأن عدد الأندية الحالية من العلامة التجارية بي- فت هو 6 أندية في الرياض و3 في جدة، وسيتم التوسع لـ30 ناديًا في المدن الرئيسية قريبًا، ويشمل ذلك العلامة التجارية للأندية الفخمة أوبتمو “OPTIMO”.