تنافس على الإبداع وتقليل الهدر في المدينة الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الهدر والانطلاق نحو فضاءات التميز والإبداع، كانت هدفا رئيسا لاستقطاب المبادرات والمشاريع ذات الكفاءة للمدينة الطبية بجامعة الملك سعود، التي نظمت معرض «شارك 3»، أمس، لتعزيز البيئة التنافسية الإيجابية، وتشجيع الإدارات والأقسام والوحدات كافة على الانطلاق نحو فضاءات التميز، وتشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع التي حققت كفاءة التشغيل، وعززت القيمة التنافسية للمدينة الطبية على المستويين المحلي والدولي.

في هذا الإطار أوضح وكيل الجامعة الدكتور عبدالله السلمان أن «شارك 3» امتداد لنسختين سابقتين، أبرزت المشاريع والمبادرات التي ما زالت تحقق كفاءة الإنفاق بالمدينة الطبية الجامعية، في الشؤون الإدارية والمالية والتشغيلية والطبية، مشيرا إلى أن المعرض يشهد مبادرات متميزة مقارنة مع النسخ السابقة، وذلك لرفع الكفاءة في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق واستثمارها بالشكل الأمثل، لتطوير المشاريع بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتطلعات القيادة الحكيمة، والمضي قدما في تحقيق أهدافها المستقبلية.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد هرسي، بأن «شارك» فعالية سنوية تقيمها المدينة الطبية لاستعراض البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة التشغيل وتقليل الهدر، وتحقق أهداف الخطة الاستراتيجية للمدينة الطبية، مضيفا بأن المدينة الطبية تطمح خلال (شارك) إلى إيجاد وتطوير مبادرات ومشاريع المدينة الطبية والارتقاء بها، خلال تعزيز القيمة التنافسية للمدينة الطبية، واستثمار مواردها، وإيجاد موارد تمويلية جديدة.

أهم أهداف المعرض:

• تعزيز كفاءة التشغيل وتقليل الهدر

• الانطلاق نحو فضاءات التميز والإبداع

• تعزيز البيئة التنافسية الإيجابية

• تشجيع أصحاب المبادرات والمشاريع

• رفع الكفاءة في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق