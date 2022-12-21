شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتدريب النشء على فن العرضة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيبدأ التسجيل في المبادرة من 21 ديسمبر 2022م، ويستمر حتى 10 يناير 2023م، كما تبدأ الدورات التدريبية في فبراير 2023م. وتنقسم المبادرة إلى مسارين؛ يشمل المسار الأول دورات تدريبية للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤديها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم المبادرة من خلال الدورات التدريبية التي تقام في المسار الأول.وستقام المبادرة في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدا في قصر الأمير ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف التاريخي، بهدف ترسيخ تاريخ الدرعية وثقافتها. وقد نظمت الهيئة نسختين سابقتين من مبادرة «الدرعية.. بيت العرضة»، وذلك في عام 2019م وعام 2021م في حي الطريف التاريخي، حيث درب 200 مشترك على أسس فن العرضة السعودية.
عن المبادرة:
- تشمل المبادرة أربع دورات تدريبية.
- تستمر كل دورة تدريبية مدة 3 أيام.
- تأهيل خمسة مشتركين من كل دورة.
- 20 متأهلا في الحفل الختامي.
- اشتراط اجتياز المتسابقين للدورات التدريبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة لتدريب النشء على فن العرضة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.