مبادرة لتدريب النشء على فن العرضة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفقا لمعايير التقويم التي تشمل العلم والزي والسيف والطبول والمحورب، أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء التسجيل في مبادرة «الدرعية بيت العرضة» لعام 2023 بنسختها الثالثة، بهدف تدريب النشء الذين تتفاوت أعمارهم من 12- 17 سنة على فن العرضة السعودية وأصولها على يد أمهر مؤديها، بالتعاون مع المركز الوطني للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز.

وسيبدأ التسجيل في المبادرة من 21 ديسمبر 2022م، ويستمر حتى 10 يناير 2023م، كما تبدأ الدورات التدريبية في فبراير 2023م. وتنقسم المبادرة إلى مسارين؛ يشمل المسار الأول دورات تدريبية للمسجلين لتعليمهم فنون العرضة السعودية على يد أمهر مؤديها، أما المسار الثاني فيتمثل في تنظيم المبادرة من خلال الدورات التدريبية التي تقام في المسار الأول.

وستقام المبادرة في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وتحديدا في قصر الأمير ثنيان بن سعود أحد أهم المواقع التاريخية في حي الطريف التاريخي، بهدف ترسيخ تاريخ الدرعية وثقافتها. وقد نظمت الهيئة نسختين سابقتين من مبادرة «الدرعية.. بيت العرضة»، وذلك في عام 2019م وعام 2021م في حي الطريف التاريخي، حيث درب 200 مشترك على أسس فن العرضة السعودية.

عن المبادرة:

