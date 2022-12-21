تطوير النشر العلمي المميز بجامعة الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الطائف بالتعاون مع اللجنة الاستشارية بجامعة الملك سعود للبحث والنشر العلمي أمس الأول، ورشة عمل بعنوان (النشر العلمي المميز)، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري. وتناولت الورشة العديد من المحاور عن تطوير البحث والنشر العلمي المتميز، إضافة إلى مناقشة التصنيفات العالمية وتحديثها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة. من جهة أخرى، احتفت الجامعة باليوم العالمي للغة العربية 2022 تحت شعار (مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية)، وذلك من خلال إقامة معرض وندوة حوارية، لإثراء دور اللغة العربية في إنتاج المعارف والتنوع الثقافي وارتباط الطلبة بلغتهم، وتعزيز الاهتمام بها ومعرفة قواعدها وآدابها. من جهة أخرى، احتفت الجامعة باليوم العالمي للغة العربية 2022 تحت شعار (مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية)، وذلك من خلال إقامة معرض وندوة حوارية، لإثراء دور اللغة العربية في إنتاج المعارف والتنوع الثقافي وارتباط الطلبة بلغتهم، وتعزيز الاهتمام بها ومعرفة قواعدها وآدابها.

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