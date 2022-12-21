شكرا لقرائتكم خبر معرض لشاعر المؤسس في جامعة الأمير سطام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن الطلحي، أمس، معرض شاعر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - «محمد بن عبدالله بن عثيمين»، المقام في مقر الجامعة بمدينة السيح، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن سيرة الشاعر ابن عثيمين، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الصور والوثائق والمطبوعات المتعلقة بسيرته وشعره، ومجموعة من قصائده الوطنية.

يذكر أن الشاعر ابن عثيمين أحد أهم شعراء المملكة في بداية تأسيس البلاد، وهو من مواليد بلدة السلمية بالخرج عام 1270هـ، وتوفي عام 1363هـ، وله قصائد وطنية كثيرة، مجموعة في ديوانه المطبوع.