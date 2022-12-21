تصميم المنتجات السعودية في جامعة نورة

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ويعد المعرض مساحة للإبداع والخبرات، يجتمع فيها المهتمون بعالم تصميم المنتجات، كما يعتبر فضاء للاستفادة من نتاج الفكر والتجارب في إيجاد حلول وتصميم منتجات ابتكارية؛ لتحقيق أغراض في مختلف الميادين.واشتمل المعرض على 63 منتجا يستعرض التصميم الإبداعي لـ 50 طالبة في 8 مقررات دراسية، وهي: استوديو 3 (علاقة المستخدم بالمنتج والتجربة)، واستوديو 2 (علاقة المستخدم بالمنتج)، واستديو1، ومحاكاة الطبيعية، والنماذج والقوالب والتصنيع، العوامل البشرية، التصميم ثلاثي الأبعاد بالحاسب، ومقرر التصميم للحياة اليومية.
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