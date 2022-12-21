ارتفاع نسبة العاملين من ذوي الإعاقة إلى 14.6%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7 % عام 2016 إلى 14.6 % في 2022، وفقا لبرنامج التحول الوطني، حيث تسعى المملكة إلى إيجاد سوق عمل موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني.

ووفقا لرؤية 2030 ستمكن المملكة ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع. كما سيتم إمدادهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

ويعمل برنامج التحول الوطني على تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل من خلال: تأسيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم برامج إعادة التأهيل والتوظيف لذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير المعايير والاشتراطات لترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لذوي الإعاقة، وكذلك تطبيق السياسات واللوائح المؤسسية المخصصة لتحسين بيئة العمل، وتطوير البيئة التحتية لذوي الإعاقة لضمان اندماجهم في سوق العمل.

ويأتي اهتمام المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة من مبادئ أصيلة رسخت في نظامها الأساسي بحماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، واستكملتها بتوقيع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مبادئ اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة







احترام الكرامة والاستقلال



عدم التمييز



إشراكهم في المجتمع



احترام الفوارق وتقبل اختلافهم



تكافؤ الفرص



إمكانية الوصول



المساواة



احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة



الأشخاص ذوو الإعاقة بالأرقام





7.1 % نسبة ذوي الإعاقة بالمملكة.



52.2 % ذكور.



47.8 % إناث.



100 مليون طفل من ذوي الإعاقة بالعالم.



أعلى أنواع الإعاقة