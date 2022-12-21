53 ألف سعودية عانين من مضاعفات الحمل خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عانت 53146 سعودية من مضاعفات الحمل خلال عام 2021، بحسب بيانات حديثة لوزارة الصحة، تخص من راجعن مستشفيات الوزارة خلال فترة الحمل. تصدر هذه المضاعفات الأنيميا المصاحبة للحمل بـ8630 حالة، وارتفاع السكر في الدم المصاحب للحمل بـ8418 حالة، في حين كان ثالث أكبر مسبب للمضاعفات خلال الحمل هو حالات النزيف قبل الولادة.

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