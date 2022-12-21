مراقبة حموضة المريء بتقنية الكبسولة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ مستشفى الملك سعود في عنيزة باستخدام تقنية جديدة لمراقبة درجة الحموضة في المريء للمرضى، للمرة الأولى، في منطقة القصيم، والمصابين الذين يعانون من ارتجاع مريئي، عن طريق كبسولة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن مريضة في الـ24 من عمرها راجعت المستشفى، حسب موعد مسبق، وهي تعاني من ارتجاع مريئي، وأجريت لها التحاليل والفحوص اللازمة لتشخيص الحالة المرضية عن طريق كبسولة مراقبة الحموضة في المريء، في عملية استغرقت 10 دقائق.

ولفت إلى أنه يتم خلال العملية وضع كبسولة صغيرة تستقر في مريء المريض بالارتجاع، لـ96 ساعة «4 أيام»، عن طريق المنظار العلوي تحت التخدير المتوسط، وتقوم الكبسولة بدورها في تسجيل وبث درجة الحموضة في المريء لجهاز الاستقبال اللاسلكي المحمول مع المريض.

وبين أنه بناء على نتيجة الفحص، يتم تشخيص الحالة المرضية، ووصف العلاج الطبي المناسب لها، وبعد بضعة أيام من الاختبار تنزل الكبسولة ذاتيا من المريء إلى جهاز الإخراج في الجسم بشكل طبيعي، دون أي مضاعفات صحية.