توقعات بهطول أمطار في مكة وجدة تحول الدراسة عن بعد

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وشكلت الأمانة لجنة تنفيذية للإشراف على خطة الطوارئ ممثلة بوكالة الخدمات ووكالة التشغيل والصيانة وإدارة النظافة وإدارة تشغيل وصيانة الطرق والإنارة وإدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول وإدارة الجسور والأنفاق وعدد من الإدارات المعنية، مع تسخير جميع الإمكانات المتاحة، لتقديم أفضل الخدمات البلدية من خلال تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع كفاءتها.وقد خصصت الأمانة 10,552 كادرا بشريا بين موظف ومشرف ومراقب ومهندس وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، مدعومين بـ2556 من الآليات والمعدات والشيولات، وذلك لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، حيث يواصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم 940 تحسبا لأي طارئ.
تجدر الإشارة إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات، حيث يبلغ طولها 540 كلم وتتنوع عناصرها بين (عبارات صندوقية مغلقة وقنوات تصريف وقنوات مفتوحة وقنوات جبلية وسدود) وغير ذلك، ونفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، وتجري إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول طوال العام أعمال الصيانة والنظافة الدورية والوقائية والمعالجات لعناصر هذه الشبكات قبل وبعد مواسم هطول الأمطار، لضمان كفاءتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والسيول وتصريفها إلى المخارج الطبيعية لمجاري الأودية، وتم خلال هذه الفترة تخصيص 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات، وتمركزها بالمواقع الحرجة المحددة من قبل جهاز الإشراف، وذلك للإسهام في تصريف مياه الأمطار والتدخل السريع.
تتنوع عناصرها بين:
- عبارات صندوقية مغلقة
- قنوات تصريف
- قنوات مفتوحة
- قنوات جبلية وسدود
- نفذت وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية
- تخصيص 22 فرقة مزودة بالعمالة والمعدات
- التدخل السريع لحل التجمعات وتلقي أي بلاغات
خطة الطوارئ للأمطار
- 10,552 كادرا بشريا
- 2556 من الآليات والمعدات والشيولات
- توجيه الفرق حسب تلقي البلاغات
- 940 رقم تلقي البلاغات على مدار الساعة
شبكة تصريف الأمطار والسيول
- تمتد تحت الأرض لعشرات الكيلو مترات
- يبلغ طولها 540 كلم
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