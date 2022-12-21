كما أشار إلى أن المركز على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة المطرية المؤثرة على معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المركز يراقب تطورات الحالة أولا بأول، مستفيدا من إمكانياته التقنية والفنية والكوادر البشرية المؤهلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل ميدانيا مع الحالة.
وأضاف: "عقدنا اجتماعا مع الإدارات المعنية شملت إدارة الأزمات والكوارث وغرفة الطوارئ المركزية والإدارة العامة للطقس والمناخ للوقوف على جاهزية المركز واستعداداته لمتابعة الحالة الجوية التي أعلنا عنها مؤخرا على معظم مناطق المملكة".
وأوضح أن المركز يملك كل الإمكانيات من محطات أوتوماتيكية وصور أقمار صناعية وأنظمة رادارات متقدمة ونماذج عددية تعطي مؤشرات ذات دقة عالية، داعيا الجميع إلى متابعة نشرات المركز وصفحة النظام الآلي للإنذار المبكر وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز، مؤكدا حرص المركز على وصول المعلومة بشكل دقيق للمجتمع والجهات المستفيدة لاتخاذ التدابير اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحالة المطرية تستنفر المركز الوطني للأرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.