شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بفروع الأهلي إسناد في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “محامٍ”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

شروط وظائف الأهلي إسناد:

وبيّنت الشركة، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

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طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)