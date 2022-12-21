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شكرا لقرائتكم 32 مخالفًا لنظام البيئة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (32) مخالفًا لنظام البيئة، (25) مواطنًا، ومواطنًا خليجيًا، ومقيمين من الجنسية السودانية، وأربعة مقيمين من الجنسيات النيبالية والهندية واليمنية والباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (112) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
الإبلاغ عن الاعتداءات
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.