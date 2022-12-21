شكرا لقرائتكم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض الإنجازات المحققة ضمن محاور الرؤية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي.

‏‎‏‎واطّلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال التقرير الشامل لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) لفترة الربع الثالث من العام الجاري (2022)، وتضمن العرض استعراضاً للإنجازات المتحققة ضمن محاور الرؤية والأهداف الاستراتيجية ذات العلاقة، ونظرة شاملة على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) إضافة إلى تحليل لأهم التحديات والفرص المستقبلية.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني، وأهم المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.