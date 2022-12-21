شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتفاق في كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال والاتفاق، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل للهلال الرسمي لمواجهة الاتفاق، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: حمد اليامي، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، عبد الإله المالكي، لوسيانو فييتو

خط الهجوم: كاريلو، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.

والجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الهلال والاتفاق في دور ال 16، سوف يلتقي مع الفائز من الفتح والطائي، في ربع نهائي كأس الملك.