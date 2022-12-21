شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية بالداخلية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ضمن معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال مدينة الرياض، الذي ستقدم فيه لزوار المهرجان عدداً من الخدمات والفعاليات المصاحبة حتى 15 يناير 2023م.

تقديم لقاح الإنفلونزا

وتشمل المشاركة على تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وعرضاً حياً حول الإسعافات الأولية، يتضمن التعامل الصحيح مع المصابين والإنعاش القلبي الرئوي باستخدام اليدين، إضافة إلى عرض مواد توعوية مرئية ونقاش مفتوح مع المختصين، فضلاً عن وجود الفرق الإسعافية للتدخل السريع في حال الطوارئ وقياس للعلامات الحيوية.

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وتأتي مشاركة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في هذا المحفل ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي والوقاية من الأمراض وتقديم خدماتها المتنوعة للزوار والمشاركين.

خدمات أبشر

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يستعرض خدمات وتحدي أبشر، إضافة إلى ركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وستتيح الوزارة لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل خدمة تفعيل حساباتهم في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.