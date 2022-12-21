شكرا لقرائتكم 20 مولودًا يوميًا في حفر الباطن والذكور الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت صحة حفر الباطن إحصائية عدد المواليد في مستشفى الولادة والأطفال، حيث بلغ عددهم 3603 مواليد خلال النصف الأول لعام 2022م.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عدد المواليد الذكور بلغ 1821 وعدد الإناث 1782.

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خدمات علاجية

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بسعة 300 سرير قدم خدماته العلاجية والتشخيصية في قسم الإسعاف الطوارئ لـ81968 مستفيدًا، خلال النصف الأول لعام 2022م.

فيما بلغ مستفيدو العيادات الخارجية 23664 مراجعًا، وبلغ عدد المنومين 9170 مريضًا، كما تم إجراء 2896 عملية جراحية.