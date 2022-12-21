تعليق الدراسة في مدارس جدة ومكة وجامعة أم القرى - #عاجل

أعلنت جامعة أم القرى، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس 28 جمادى الأولى 1444، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت إدارة التعليم في محافظة جدة عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الخميس في مدارس جدة ورابغ وخليص. وسيكون الدوام عن بُعد عبر “ منصة مدرستي “ لجميع الطلبة ومنسوبي المدارس ومكاتب التعليم.

من جهة أخرى أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب تعليم مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل. وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر منصة مدرستي ليوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444.