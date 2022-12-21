شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة غدًا في مدارس رابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة حضوريًا في مدارس رابغ وخليص وجدة، غدًا الخميس، نظرًا لسوء الحالة الجوية.

ووفقًا لما نقلته الإمارة عن إدارة تعليم جدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28 / 5 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص”.

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وأضافت أنه سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تنبيه متقدم

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، أصدرت في وقت سابق، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة حتى الساعة 2 مساء غد الخميس، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم الخميس، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل كلًا من (جدة، رابغ، بحرة، الكامل، الجموم، خليص، العاصمة المقدسة).