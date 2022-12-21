شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة غدًا في جامعة جدة بجميع المقرات والفروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة جدة عن تعليق الدراسة غدًا الخميس بناءً على توقعات الأحوال الجوية الصادرة من الأرصاد.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1444/5/28 بجميع مقرات وفروع الجامعة. وسيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وفق الأنظمة والتعليمات.

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