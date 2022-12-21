شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة تدرج العلا كأفضل القرى السياحية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أدرجت منظمة السياحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، مدينة العلا كأفضل القرى السياحية في العالم، وذلك في إطار برنامج يعترف بالوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية.

وفي هذا العام، قدمت 57 دولة 136 قرية للنظر فيها حيث كان بإمكان كل دولة عضو ترشيح 3 قرى كحد أقصى، ومن بين هذا العدد، تم اختيار 32 قرية.

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وعن ذلك قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: بالنسبة للمجتمعات الريفية في كل مكان، فإنه يمكن للسياحة أن تكون عامل تغيير حقيقي من حيث توفير الوظائف ودعم الشركات المحلية والحفاظ على التقاليد.

وتابع: ومن هنا، تُظهر أفضل القرى السياحية التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية، قوة القطاع في دفع التنويع الاقتصادي وخلق الفرص للجميع خارج المدن الكبرى.

افتتاح مدينة العلا

وكانت مدينة العلا القديمة تُعد في ذات يوم مستوطنة مهمة على طول طريق الحج من دمشق إلى مكة، وأعيد افتتاحها العام الماضي بعد إعادة بناء واسعة النطاق.

وبات يمكن للمسافرين التجول فيها وسط المباني الحجرية العتيقة وزيارة قلعة العلا التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر.

ويُذكر أنه في العام الماضي، أطلقت منظمة السياحة العالمية المبادرة واعترفت بأكثر من 40 قرية من أكثر من 30 دولة، وهذا يعني أن هناك الآن ما مجموعه 115 قرية حول العالم كأفضل القرى السياحية في العالم.

قائمة أفضل القرى السياحية في العالم